Ученые обнаружили в Китае останки похожего на ворону и попугая динозавра
Ученые обнаружили на территории Китая уникальные останки похожего на современную ворону и попугая динозавра. Древний ящер получил название Чайхун.
Палеонтологи выяснили, что ящер питался мелкими видами, напоминающими пресмыкающихся и млекопитающих. Туловище Чайхуна было полностью покрыто черными перьями, поверх которых располагались яркие. Предположительно, окрас мог помогать динозавру охотиться и завоевывать самок.
«Найденный образец меняет наше представление о мире Юрского периода. Он мог быть не таким серым, как мы считали», - отметил биолог Чэд Элиасон из Филовского музея естественной истории.
Ранее ученые нашли останки динозавра с элементами плоти.
Палеонтологи выяснили, что ящер питался мелкими видами, напоминающими пресмыкающихся и млекопитающих. Туловище Чайхуна было полностью покрыто черными перьями, поверх которых располагались яркие. Предположительно, окрас мог помогать динозавру охотиться и завоевывать самок.
«Найденный образец меняет наше представление о мире Юрского периода. Он мог быть не таким серым, как мы считали», - отметил биолог Чэд Элиасон из Филовского музея естественной истории.
Ранее ученые нашли останки динозавра с элементами плоти.
Автор: Джанабилова Татьяна П