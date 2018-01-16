Владельцам биткоинов рекомендовали приготовиться к потере всех денег
Собственникам биткоинов посоветовали приготовиться к утрате всех накоплений. Инвесторов предупреждают о рисках, связанных с оперированием криптовалютой. Как отметил Стивен Мейджор, глава Европейского управления в сфере надзора за рынком ценных бумаг, отмечая резкое падение стоимости указанного фининструмента, в условиях экстремальной волатильности биткоин становится несостоятельным как валюта.
На 16 января стоимость биткоина показала падение на 12%, достигнув отметки в $12,255 тысячи, что стало наименьшим показателем с 5 декабря прошлого года. По данным CoinDesk падение составило 14%. На 13:10 стоимость биткоина достигла значения в $11,63 тысячи, это на $1,3 тысячи меньше, чем полутора часами ранее. Криптовалюта Ethereum показала падение на 14%, достигнув отметки в $1 тысячу.
В январе стоимость биткоина стала быстро падать после заявления Южной Кореи о планах запретить эту криптовалюту. Это спровоцировало падение курса на 11%. При этом в южнокорейском Минфине отметили, что запрет является исключительно предполагаемой мерой, которая рассматривается властями. При этом в самое ближайшее время она использоваться не будет.
На 16 января стоимость биткоина показала падение на 12%, достигнув отметки в $12,255 тысячи, что стало наименьшим показателем с 5 декабря прошлого года. По данным CoinDesk падение составило 14%. На 13:10 стоимость биткоина достигла значения в $11,63 тысячи, это на $1,3 тысячи меньше, чем полутора часами ранее. Криптовалюта Ethereum показала падение на 14%, достигнув отметки в $1 тысячу.
В январе стоимость биткоина стала быстро падать после заявления Южной Кореи о планах запретить эту криптовалюту. Это спровоцировало падение курса на 11%. При этом в южнокорейском Минфине отметили, что запрет является исключительно предполагаемой мерой, которая рассматривается властями. При этом в самое ближайшее время она использоваться не будет.
Автор: Валерий Антонов