Филипп Киркоров примет участие в "Евровидении-2018" в качестве продюсера

Филипп Киркоров взялся продюсировать группу Doredos. Этой информацией поделился сам певец в декабре 2017 года. Коллектив представит Молдову на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Подопечные поп-короля подготовили песню My Lucky Day, которая уже доступна на YouTube. Автором музыки, кстати, выступил сам Филипп Бедросович.Стало известно, что второй раз на «Евровидении» желает выступить Александр Рыбак. Для нового перфоманса он приготовил композицию That’s How You Write A Song.