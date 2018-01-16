В Москве госпитализирован известный актер Сергей Горобченко
В Москве госпитализирован известный 45-летний актер Сергей Горобченко, знакомый зрителю по работе в картине «Бумер». Сведения предоставлены Telegram-каналом Mash.
Сообщается, Горобченко находился дома и внезапно потерял сознание. Ухудшения самочувствия перед произошедшим актер не заметил. Близкие не стали вызывать скорую помощь и сами доставили его в медучреждение.
Медики проводят диагностику, пытаясь выяснить природу происхождения обморока.
Сообщается, Горобченко находился дома и внезапно потерял сознание. Ухудшения самочувствия перед произошедшим актер не заметил. Близкие не стали вызывать скорую помощь и сами доставили его в медучреждение.
Медики проводят диагностику, пытаясь выяснить природу происхождения обморока.
Автор: Джанабилова Татьяна П