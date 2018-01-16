Рэпера Басту и режиссера Михалкова внесли в список угроз безопасности Украины
Украинское Министерство культуры внесло четырёх россиян в перечень лиц, потенциально создающих угрозу нацбезопасности страны. По приказу № 55 от 15 января, в списке указаны режиссер Никита Михалков, рэпер Баста и другие деятели культуры.
В тексте приказа сообщается, что известные российские певцы Василий Вакуленко (рэпер Баста), Дмитрий Фомин, актёр и кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Дмитрий Шепелев являются опасными для страны. Они потенциально угрожают интересам и национальной безопасности Украины. В соответствии с утверждённым приказом, указанные в перечне лица взяты на контроль.
Особо отмечено, что решение было принято на основании поступившего от Службы безопасности Украины (СБУ) обращения, оно направлено в Минкультуры страны. Ранее, в ноябре 2017 года, чиновники министерства внесли известного актёра Федора Добронравова в перечень лиц, также представляющих угрозу нацбезопасности.
В тексте приказа сообщается, что известные российские певцы Василий Вакуленко (рэпер Баста), Дмитрий Фомин, актёр и кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Дмитрий Шепелев являются опасными для страны. Они потенциально угрожают интересам и национальной безопасности Украины. В соответствии с утверждённым приказом, указанные в перечне лица взяты на контроль.
Особо отмечено, что решение было принято на основании поступившего от Службы безопасности Украины (СБУ) обращения, оно направлено в Минкультуры страны. Ранее, в ноябре 2017 года, чиновники министерства внесли известного актёра Федора Добронравова в перечень лиц, также представляющих угрозу нацбезопасности.
Автор: Семен Зайцев