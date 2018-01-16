Ученые: Переносчиками чумы во время эпидемии в средневековой Европе являлись человеческие вши

Черная смерть - так называли средние века инфекционную болезнь, под названием чума. Страшный недуг делится на два вида: легочную и бубонную. Легочная чума протекает скоротечно, приводя к смертельному исходу, поэтому очаги этой разновидности чумы всегда были небольших размеров. А вот бубонная чума протекает медленнее, заражение происходит при укусах инфицированных бактерией Yersinia pestis паразитов, таких как блохи.Раньше считалось, что массовые очаги болезни возникали благодаря множеству грызунов в средневековых городах, которые являлись разносчиками инфицированных блох. Однако, математическая модель распространения недуга, которую создали норвежские ученые, опровергает это. Крысы и мыши тоже болеют чумой и умирают от нее, поэтому если бы именно они были разносчиками заразы, то в определенное время наблюдались бы и описывались пики массовой смерти среди этих животных, чего в средневековых описаниях не встречается. Поэтому норвежцы создали три математических модели: первую, описывающую распространение болезни, если бы это была легочная форма чумы; вторая модель описывала вариации протекания болезни, если бы переносчиками бубонной чумы были грызуны; третья - описывала распространение инфекции при условии, что переносчиками являются человеческие блохи Pulex irritans и платяные вши Pediculus humanus. Затем данные математических моделей были наложены на известные исторические факты очагов заболевания чумой в Европе. Результаты оказались неожиданны, ведь наиболее точно отображающей ситуацию с протеканием и распространением бубонной чумы в средневековье оказалась третья математическая модель, где переносчиками инфекции являются человеческие блохи и платяные вши.Однако следует отметить, что, несмотря на снятые с крыс и мышей обвинения в распространении эпидемии чумы в средние века в Европе, именно дикие грызуны являются основной причиной периодически возникающих вспышек этой болезни на территории Азии и Африки.