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Ученые: Переносчиками чумы во время эпидемии в средневековой Европе являлись человеческие вши
Ученые изучили характер протекания чумы во время девяти известных вспышек болезни в Европе, возникавших в течение 500 лет до 1813 года включительно, и реабилитировали грызунов, которых ранее обвиняли в распространении страшной болезни. Исследователи из Осло, опираясь на математические модели, описывающие поведение инфекции, заявили, что переносчиками заразы являлись человеческие блохи Pulex irritans и платяные вши Pediculus humanus.

Ученые: Переносчиками чумы во время эпидемии в средневековой Европе являлись человеческие вши


Черная смерть - так называли средние века инфекционную болезнь, под названием чума. Страшный недуг делится на два вида: легочную и бубонную. Легочная чума протекает скоротечно, приводя к смертельному исходу, поэтому очаги этой разновидности чумы всегда были небольших размеров. А вот бубонная чума протекает медленнее, заражение происходит при укусах инфицированных бактерией Yersinia pestis паразитов, таких как блохи.

Раньше считалось, что массовые очаги болезни возникали благодаря множеству грызунов в средневековых городах, которые являлись разносчиками инфицированных блох. Однако, математическая модель распространения недуга, которую создали норвежские ученые, опровергает это. Крысы и мыши тоже болеют чумой и умирают от нее, поэтому если бы именно они были разносчиками заразы, то в определенное время наблюдались бы и описывались пики массовой смерти среди этих животных, чего в средневековых описаниях не встречается. Поэтому норвежцы создали три математических модели: первую, описывающую распространение болезни, если бы это была легочная форма чумы; вторая модель описывала вариации протекания болезни, если бы переносчиками бубонной чумы были грызуны; третья - описывала распространение инфекции при условии, что переносчиками являются человеческие блохи Pulex irritans и платяные вши Pediculus humanus. Затем данные математических моделей были наложены на известные исторические факты очагов заболевания чумой в Европе. Результаты оказались неожиданны, ведь наиболее точно отображающей ситуацию с протеканием и распространением бубонной чумы в средневековье оказалась третья математическая модель, где переносчиками инфекции являются человеческие блохи и платяные вши.

Однако следует отметить, что, несмотря на снятые с крыс и мышей обвинения в распространении эпидемии чумы в средние века в Европе, именно дикие грызуны являются основной причиной периодически возникающих вспышек этой болезни на территории Азии и Африки.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:43
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