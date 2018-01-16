Ученые обнаружили в Гималаях древнее наскальное сообщение о космическом бедствии
Ученые обнаружили в Гималаях древнее наскальное сообщение о космическом бедствии, оставленное на камне. Сведения появились в тематическом издании.
Археологи рассмотрели на камне изображение прирученной человеком собаки, охотников, дикого зверя и две необычные детали, вызвавшие интерес. Объект, урезанный наполовину, ученые назвали Луной, но второй остался загадкой.
Предки человека не рисовали Луну и Спутник рядом, соблюдая временные рамки. Предположительно, космическое тело является звездой НВ9, взорвавшейся недалеко от Земли. В древние времена небесное тело светило словно Солнце, находясь в 2600 световых лет от земной поверхности. Остальная часть рисунка тоже может символизировать космос: собака – туманность Андромеды, охотник с луком – Орион, человек с копьем – созвездие Рыб, олень – Тельца. Ученые поражены, насколько точны были познания древних людей в астрономии.
Ранее в Хакасии нашли изображение древнего божества.
Археологи рассмотрели на камне изображение прирученной человеком собаки, охотников, дикого зверя и две необычные детали, вызвавшие интерес. Объект, урезанный наполовину, ученые назвали Луной, но второй остался загадкой.
Предки человека не рисовали Луну и Спутник рядом, соблюдая временные рамки. Предположительно, космическое тело является звездой НВ9, взорвавшейся недалеко от Земли. В древние времена небесное тело светило словно Солнце, находясь в 2600 световых лет от земной поверхности. Остальная часть рисунка тоже может символизировать космос: собака – туманность Андромеды, охотник с луком – Орион, человек с копьем – созвездие Рыб, олень – Тельца. Ученые поражены, насколько точны были познания древних людей в астрономии.
Ранее в Хакасии нашли изображение древнего божества.
Автор: Джанабилова Татьяна П