Холли Берри появилась на красной дорожке в полупрозрачном платье
Известная голливудская актриса Холли Берри появилась на красной дорожке ежегодной церемонии премии NAACP Image Award в полупрозрачном платье. Фанаты кинодивы подчеркнули прекрасную форму 51-летней знаменитости.
Актриса выбрала для мероприятия достаточно откровенное платье от ливанского дизайнера Reem Acra среди клиентов которого также числятся такие звезды, как Анджелина Джоли и Тейлор Свифт. Ее стиль был тщательно подобран таким образом, чтобы внимание публики было приковано исключительно к деталям платья, под которым угадывалось отсутствие нижнего белья.
Напомним, что премия NAACP Image Award вручается представителям американского цветного населения за достижения в сфере кино, театра, музыки литературы, а лидерами по количеству наград в разные годы являются Дензел Вашингтон, Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.
Актриса выбрала для мероприятия достаточно откровенное платье от ливанского дизайнера Reem Acra среди клиентов которого также числятся такие звезды, как Анджелина Джоли и Тейлор Свифт. Ее стиль был тщательно подобран таким образом, чтобы внимание публики было приковано исключительно к деталям платья, под которым угадывалось отсутствие нижнего белья.
Напомним, что премия NAACP Image Award вручается представителям американского цветного населения за достижения в сфере кино, театра, музыки литературы, а лидерами по количеству наград в разные годы являются Дензел Вашингтон, Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.
Автор: Гундерин Сергей