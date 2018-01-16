Ракеты Илона Маска оказались опасны для человека
Независимая комиссия установила, что ракеты Илона Маска являются опасными для человека. В связи с этим специалисты рекомендуют сотрудникам NASA отказаться от сертификации программы SpaceX.
Как считают эксперты критические уязвимости в ракетах Falcon 9, которые послужили причиной взрыва ракеты на стартовом столе в 2016 году, до сих пор не ликвидированы. Сообщается, что в связи с этим не будет лишним пересмотреть подход к обеспечению безопасности пилотируемых полетов. По имеющейся информации, стоимость полезной нагрузки могут возместить страховые компании, а гибель членов экипажа непременно поставит крест на всей американской космической программе.
Специалисты отмечают, что необходимо перепроектировать систему подачи топлива и питания силовых агрегатов. По их словам, ни SpaceX, ни Boeing на сегодняшний день не в состоянии обеспечить приемлемый уровень безопасности пусков.
Как считают эксперты критические уязвимости в ракетах Falcon 9, которые послужили причиной взрыва ракеты на стартовом столе в 2016 году, до сих пор не ликвидированы. Сообщается, что в связи с этим не будет лишним пересмотреть подход к обеспечению безопасности пилотируемых полетов. По имеющейся информации, стоимость полезной нагрузки могут возместить страховые компании, а гибель членов экипажа непременно поставит крест на всей американской космической программе.
Специалисты отмечают, что необходимо перепроектировать систему подачи топлива и питания силовых агрегатов. По их словам, ни SpaceX, ни Boeing на сегодняшний день не в состоянии обеспечить приемлемый уровень безопасности пусков.
Автор: Валерия Орлова