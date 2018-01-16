Молодая жена Ивана Краско сбежала в Израиль после скандала с изменой
Молодая жена Ивана Краско Наталья сбежала в Израиль после скандала с изменой и просит не тревожить ее звонками. Соответствующий пост 27-летняя артистка разместила в микроблоге Instagram.
Наталья Краско продемонстрировала фанатам снимок, с запечатленными на нем российским паспортом и авиабилетом Санкт-Петербург – Тель-Авив. В комментарии к посту звезда попросила не обижаться за не отвеченные звонки, которые она не будет принимать ровно неделю.
Фолловеры пожелали Наталье Краско хорошего отдыха и просили не предавать родину в погоне за богатством и славой. Хейтеры считают, что супруга актера бежит из России, чтобы не отвечать на вопросы о своей измене, слухи о которой распространили СМИ.
Таинственный мужчина по имени Александр рассказал, что состоял с Краско в интимных отношениях. Артистка признается во встречах с молодым человеком, но они проходили якобы без интима. Позже выяснилось, что сплетни спровоцированы ради пиара.
Ранее Краско показала откровенный снимок.
Наталья Краско продемонстрировала фанатам снимок, с запечатленными на нем российским паспортом и авиабилетом Санкт-Петербург – Тель-Авив. В комментарии к посту звезда попросила не обижаться за не отвеченные звонки, которые она не будет принимать ровно неделю.
Фолловеры пожелали Наталье Краско хорошего отдыха и просили не предавать родину в погоне за богатством и славой. Хейтеры считают, что супруга актера бежит из России, чтобы не отвечать на вопросы о своей измене, слухи о которой распространили СМИ.
Таинственный мужчина по имени Александр рассказал, что состоял с Краско в интимных отношениях. Артистка признается во встречах с молодым человеком, но они проходили якобы без интима. Позже выяснилось, что сплетни спровоцированы ради пиара.
Ранее Краско показала откровенный снимок.
Автор: Джанабилова Татьяна П