В Шотландии на видео попал парящий в небе НЛО
В Глазко (Шотландия) на видео попал парящий в утреннем небе НЛО. Очевидцам удалось запечатлеть загадочное явление и разместить запись в соцсетях.
Пользователь микроблога Twitter первым заметил корабль пришельцев и продемонстрировал подписчикам доказательства существования внеземной жизни. Потом ролик появился на других известных интернет-площадках.
НЛО зависал в небе около часа. Объект излучал яркий, меняющийся свет и совершал хаотичные движения. Уфологи уже приступили к изучению кадров.
Ранее НЛО в форме полумесяца заметил житель Австралии.
Пользователь микроблога Twitter первым заметил корабль пришельцев и продемонстрировал подписчикам доказательства существования внеземной жизни. Потом ролик появился на других известных интернет-площадках.
НЛО зависал в небе около часа. Объект излучал яркий, меняющийся свет и совершал хаотичные движения. Уфологи уже приступили к изучению кадров.
Ранее НЛО в форме полумесяца заметил житель Австралии.
Автор: Джанабилова Татьяна П