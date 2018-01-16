Северная Корея похвасталась собственным автомобилем с кондиционером
Северная Корея похвасталась собственными моделями автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе посольства страны.
Сообщается, что в модельном ряде транспортных средств «Нэнара» присутствуют легковые машины, большие автобусы, микроавтобусы и мини-грузовике. В пресс-релизе говорится, что расход топлива на километр в легковушках составляет от 42 до 50 граммов. Самые различные модели способны развивать максимальную скорость, равную от 120 до 180 километров в час.
Транспортные средства в КНДР получили систему сервопривода руля, кондиционер, электрические стеклоподъёмники и парковочный радар. Об их стоимости ничего не сообщается.
Сообщается, что в модельном ряде транспортных средств «Нэнара» присутствуют легковые машины, большие автобусы, микроавтобусы и мини-грузовике. В пресс-релизе говорится, что расход топлива на километр в легковушках составляет от 42 до 50 граммов. Самые различные модели способны развивать максимальную скорость, равную от 120 до 180 километров в час.
Транспортные средства в КНДР получили систему сервопривода руля, кондиционер, электрические стеклоподъёмники и парковочный радар. Об их стоимости ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова