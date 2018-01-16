Дмитрий Медведев: Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет
Дмитрий Медведев сделал предположение, то криптовалюты могут остаться в истории. Но после них останется технология блокчейн, которая сможет широко использоваться, так как это было с интернетом.
Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр РФ высказал своё мнение касательно криптовалюты. Он отметил, что сейчас постоянно возникают различные новшества. Яркий пример этого – частные электронные валюты, которые конкурируют между собой. Такое развитие событий предсказывали экономисты в прошлом веке, но это не облегчает жизнь правительству, бизнесменам и экспертам.
Медведев рассказал, что бытуют противоположные мнения о криптовалютах. Одни их поддерживают, другие считают, что необходимо запретить.
Также глава Кабмина заметил, что сами криптовалюты могут остаться в истории и исчезнуть через несколько лет, а технология блокчейн будет широко использоваться. Так было с развитием интернет-сети, когда на её основе появились многочисленные компании, которых уже давно нет. Что же касается интернета, то он теперь является неотъемлемой частью жизни всех людей на планете.
Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр РФ высказал своё мнение касательно криптовалюты. Он отметил, что сейчас постоянно возникают различные новшества. Яркий пример этого – частные электронные валюты, которые конкурируют между собой. Такое развитие событий предсказывали экономисты в прошлом веке, но это не облегчает жизнь правительству, бизнесменам и экспертам.
Медведев рассказал, что бытуют противоположные мнения о криптовалютах. Одни их поддерживают, другие считают, что необходимо запретить.
Также глава Кабмина заметил, что сами криптовалюты могут остаться в истории и исчезнуть через несколько лет, а технология блокчейн будет широко использоваться. Так было с развитием интернет-сети, когда на её основе появились многочисленные компании, которых уже давно нет. Что же касается интернета, то он теперь является неотъемлемой частью жизни всех людей на планете.
Автор: Страхова Дарья