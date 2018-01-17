Российская компания Cognitive Technologies научила беспилотник думать
Cognitive Technologies, российский разработчик программного обеспечения, предложил на проходящей в США выставке CES 2018 свежие разработки в области создания и применения искусственного интеллекта. Самообучающийся автопилот Cognitive Smart Situation Capture научили понимаю и анализу ситуаций, возникающих при движении автомобиля.
Cognitive Technologies - единственная российская компания, представившая IT-решение в автомобильной области. Беспилотная система Cognitive Smart Situation Capture, разработанная ее специалистами, не только распознает объекты, но способна к прогнозированию дальнейшего развития дорожной ситуации, а также формирует сценарий наиболее безопасного движения. При помощи нейронных сетей данный автопилот способен к самообучению.
В ходе проведенного практического опыта, в котором попутные автомобили начинают замедлять свое движение, Cognitive Smart Situation Capture понимает, что это обусловлено либо аварией, либо переходящим дорогу пешеходом. Беспилотник способен менять модель своего поведения на дороге, анализируя характер и параметры движения окружающих его автомобилей.
Cognitive Technologies - единственная российская компания, представившая IT-решение в автомобильной области. Беспилотная система Cognitive Smart Situation Capture, разработанная ее специалистами, не только распознает объекты, но способна к прогнозированию дальнейшего развития дорожной ситуации, а также формирует сценарий наиболее безопасного движения. При помощи нейронных сетей данный автопилот способен к самообучению.
В ходе проведенного практического опыта, в котором попутные автомобили начинают замедлять свое движение, Cognitive Smart Situation Capture понимает, что это обусловлено либо аварией, либо переходящим дорогу пешеходом. Беспилотник способен менять модель своего поведения на дороге, анализируя характер и параметры движения окружающих его автомобилей.
Автор: Артемов Сергей