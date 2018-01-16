Климатологи связывают изменения погоды с высотными струйными течениями
Эксперты в области мировой климатологии считают, что высотные струйные течения вносят глобальные изменения в климат планеты Земля. Данные явления отмечены в тропосфере, в южном и северном её сегментах над Атлантическим океаном.
Согласно сообщений климатологов, смещение струйных высотных течений привели к экстремальной погоде в Европе. Засухи, наводнения, жара и другие природные явления, наблюдаемые на континенте, имеют прямое отношение к отклонениям от маршрутов струйных течений в тропосфере Земли. Они расположены на больших высотах, речь идёт о пространстве над Северной Атлантикой. Климатологи заявляют, что при отклонении струй на север это вызывает засухи в северо-западной Европе. При отклонении струйных течений на юг возникают пожары в юго-восточной Европе. Данный эффект специалисты заметили в 60-х годах.
Климатологи Швейцарии и США сопоставили информацию об аномалиях высотных потоков с записями об экстремальной погоде в Европе. Анализ данных показал, что максимальная скорость северо-атлантического струйного высотного потока возрастает зимой. Летом он также оказывает сильное воздействие на погоду на континенте.
Согласно сообщений климатологов, смещение струйных высотных течений привели к экстремальной погоде в Европе. Засухи, наводнения, жара и другие природные явления, наблюдаемые на континенте, имеют прямое отношение к отклонениям от маршрутов струйных течений в тропосфере Земли. Они расположены на больших высотах, речь идёт о пространстве над Северной Атлантикой. Климатологи заявляют, что при отклонении струй на север это вызывает засухи в северо-западной Европе. При отклонении струйных течений на юг возникают пожары в юго-восточной Европе. Данный эффект специалисты заметили в 60-х годах.
Климатологи Швейцарии и США сопоставили информацию об аномалиях высотных потоков с записями об экстремальной погоде в Европе. Анализ данных показал, что максимальная скорость северо-атлантического струйного высотного потока возрастает зимой. Летом он также оказывает сильное воздействие на погоду на континенте.
Автор: Семен Зайцев