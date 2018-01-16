Избирательные штабы собрали более 1 млн подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина
Избирательные штабы на 16 января собрали более 1,049 млн подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок. За четыре дня их число выросло на 60%.
Как рассказали в штабе самовыдвиженца, кандидат должен сдать в ЦИК всего 300 тыс. подписей. Показатель давно превышен, но работа продолжится для создания базы сторонников Владимира Владимировича.
Напомним, россияне смогут избрать нового президента 18 марта.
Как рассказали в штабе самовыдвиженца, кандидат должен сдать в ЦИК всего 300 тыс. подписей. Показатель давно превышен, но работа продолжится для создания базы сторонников Владимира Владимировича.
Напомним, россияне смогут избрать нового президента 18 марта.
Автор: Джанабилова Татьяна П