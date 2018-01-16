Уфологи: технологии пришельцев могут способствовать энергетическому прорыву
Известный уфолог Ян Харзан высказал мнение, что технологии пришельцев обладают огромным и неизведанным энергетическим потенциалом. Это может в корне изменить будущее планеты и дать толчок к прорыву в энергетике.
Выдающийся эксперт в сфере исследования НЛО считает, что технологии пришельцев значительно отличаются от современных человеческих. Они способны вырабатывать энергию без каких либо затрат, таким образом создавая принципиально новый вид топлива.
По мнению Харлана использование этой технологии поможет человечеству преодолеть энергетический кризис связанный с истощением полезных ископаемых, что может изменить будущее планеты Земля.
Выдающийся эксперт в сфере исследования НЛО считает, что технологии пришельцев значительно отличаются от современных человеческих. Они способны вырабатывать энергию без каких либо затрат, таким образом создавая принципиально новый вид топлива.
По мнению Харлана использование этой технологии поможет человечеству преодолеть энергетический кризис связанный с истощением полезных ископаемых, что может изменить будущее планеты Земля.
Автор: Гундерин Сергей