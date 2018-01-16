Звезда сериала «Мажор» актер Прилучный бросил съемки из-за дня рождения сына
Известный актер, прославившийся благодаря сериалу «Мажор», бросил съёмки следующей части кинокартины ради своего сына Тимофея. Из Санкт-Петербурга артисту пришлось примчаться в Москву. Поводом послужил пятилетний день рождения малыша.
Как рассказала журналистам супруга Прилучного Агата Муцениеце, актер купил билет на один из последних поездов. Он успел к началу праздника который семья организовывала длительное время. Маленький Тимофей оказался в восторге от костюмированного шоу «Трансформеры», но еще больше мальчик обрадовался, когда получил в подарок полностью управляемого робота, о котором долго мечтал.
На день рождения к сыну Прилучного пришли дочь актрисы Екатерины Волковой, сыновья звезды «Универа» Марии Кожевниковой и многие другие. По словам Агаты Муцениеце, звездная семья всегда рада, когда друзья могут разделить семейные праздники. С детьми все торжества проходят вдвойне веселее.
Как рассказала журналистам супруга Прилучного Агата Муцениеце, актер купил билет на один из последних поездов. Он успел к началу праздника который семья организовывала длительное время. Маленький Тимофей оказался в восторге от костюмированного шоу «Трансформеры», но еще больше мальчик обрадовался, когда получил в подарок полностью управляемого робота, о котором долго мечтал.
На день рождения к сыну Прилучного пришли дочь актрисы Екатерины Волковой, сыновья звезды «Универа» Марии Кожевниковой и многие другие. По словам Агаты Муцениеце, звездная семья всегда рада, когда друзья могут разделить семейные праздники. С детьми все торжества проходят вдвойне веселее.
Автор: Валерия Орлова