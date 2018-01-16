Хью Джекман снимается полуголым ради утоления жажды папарацци
Хью Джекман, полюбившийся зрителю по работе в фильме «Логан», снимается полуголым ради утоления жажды папарацци в эксклюзивных фотографиях. Информация прозвучала во время беседы телеведущей Эллен Дедженерис с актером. Отрывок из шоу появился на видеохостинге YouTube.
Джекман рассказал, что устал от постоянного преследования. Журналисты доставляли ему массу неудобств, пытаясь заполучить уникальные кадры. Артист решил проблему необычным способом, разрешив снимать его с обнаженным верхом взамен на спокойствие его семьи. Чтобы не привлекать к своей персоне внимания, голливудский актер сам назначает дату и место для проведения фотосессии.
Ранее сообщалось о борьбе Джекмана с раком кожи.
Джекман рассказал, что устал от постоянного преследования. Журналисты доставляли ему массу неудобств, пытаясь заполучить уникальные кадры. Артист решил проблему необычным способом, разрешив снимать его с обнаженным верхом взамен на спокойствие его семьи. Чтобы не привлекать к своей персоне внимания, голливудский актер сам назначает дату и место для проведения фотосессии.
Ранее сообщалось о борьбе Джекмана с раком кожи.
Автор: Джанабилова Татьяна П