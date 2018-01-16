Ученые: Креативность мышления вызвана сотрудничеством нейронных сетей мозга
Творческое мышление человека и способность принимать им нестандартные решения обусловлены синхронной работой трех нейронных сетей человеческого мозга. Исследователи доказали, чем больше у человека количества связей между данными сетями, тем выше его способность мыслить креативно.
Сеть пассивного режима работы мозга, включающая в себя анатомически отдаленные, но функционально тесно связанные участки мозга, является источником необычного взгляда на вещи. Также в функции работы данной сети входят: оценка соответствия ситуации законам морали, эмпатия и обработка автобиографической информации. Салиентная (отсеивающая из потока информации самые важные данные) и исполнительная (контролирующая реакции на разнообразные стимулы) нейронные сети также задействованы в формировании творческого мышления и способности человека действовать нестандартно.
Работу данных нейронных сетей ученые изучали в ходе эксперимента на дивергентное мышление, в котором приняли участие 160 человек. Перед ними ставилась задача, которую люди пытались решить множеством способов. В это время их мозг исследовали при помощи МРТ.
Сеть пассивного режима работы мозга, включающая в себя анатомически отдаленные, но функционально тесно связанные участки мозга, является источником необычного взгляда на вещи. Также в функции работы данной сети входят: оценка соответствия ситуации законам морали, эмпатия и обработка автобиографической информации. Салиентная (отсеивающая из потока информации самые важные данные) и исполнительная (контролирующая реакции на разнообразные стимулы) нейронные сети также задействованы в формировании творческого мышления и способности человека действовать нестандартно.
Работу данных нейронных сетей ученые изучали в ходе эксперимента на дивергентное мышление, в котором приняли участие 160 человек. Перед ними ставилась задача, которую люди пытались решить множеством способов. В это время их мозг исследовали при помощи МРТ.
Автор: Артемов Сергей