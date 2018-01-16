В Новосибирске умер известный кавээнщик Владимир Дуда
В Новосибирске умер известный кавээнщик Владимир Дуда, игравший за «НГУ». Трагическую новость в соцсети Facebook разместила телеведущая Татьяна Лазарева.
«Сегодня, 16 января, ушел из жизни еще один талантливый человек Вова Дуда. Он был порядочным, добрым, веселым и совершенно бесконфликтным», - написала Лазарева.
Владимир Дуда успешно выпустился с механико-математического факультета НГУ. Многие годы он возглавлял ВУЗовскую команду КВН, которая неоднократно побеждала в высшей лиге: 1987, 1991 и 1993 годах.
О причинах смерти ведущая не сообщила.
«Сегодня, 16 января, ушел из жизни еще один талантливый человек Вова Дуда. Он был порядочным, добрым, веселым и совершенно бесконфликтным», - написала Лазарева.
Владимир Дуда успешно выпустился с механико-математического факультета НГУ. Многие годы он возглавлял ВУЗовскую команду КВН, которая неоднократно побеждала в высшей лиге: 1987, 1991 и 1993 годах.
О причинах смерти ведущая не сообщила.
Автор: Джанабилова Татьяна П