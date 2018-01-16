Певица Елена Темникова отправилась в отпуск на Мальдивы
Известная певица и молодая мама Елена Темникова отправилась в отпуск на Мальдивы. Об этом она сообщила подписчикам своего профиля в социальной сети Instagram. К информации о долгожданном отпуске Темникова подкрепила ролик, снятый на острове.
Публикацию экс-солистка группы SEREBRO подписала так: «Да! Привет, рай!». Видео снято с яхты, на которой Темникову подвозят к ее шикарной вилле. Вокруг можно видеть кристально прозрачную воду, белый песок и яркое солнце.
Прошедший год выдался очень трудным для певицы. Так, она побывала в большом гастрольном туре по городам России, который завершила концертом в Москве. На него пришли очень много фанатов исполнительницы, в том числе звезды шоу-бизнеса.
По словам поклонников, Темникова заслужила такой райский отдых. Они пожелали ей набраться сил и возвращаться в Москву с новыми творческими идеями. Также фолловеры добавили, что с нетерпением будут ждать фотографий знаменитости в купальниках, ведь Темникова является обладательницей прекрасной фигуры.
Публикацию экс-солистка группы SEREBRO подписала так: «Да! Привет, рай!». Видео снято с яхты, на которой Темникову подвозят к ее шикарной вилле. Вокруг можно видеть кристально прозрачную воду, белый песок и яркое солнце.
Прошедший год выдался очень трудным для певицы. Так, она побывала в большом гастрольном туре по городам России, который завершила концертом в Москве. На него пришли очень много фанатов исполнительницы, в том числе звезды шоу-бизнеса.
По словам поклонников, Темникова заслужила такой райский отдых. Они пожелали ей набраться сил и возвращаться в Москву с новыми творческими идеями. Также фолловеры добавили, что с нетерпением будут ждать фотографий знаменитости в купальниках, ведь Темникова является обладательницей прекрасной фигуры.
Автор: Валерия Орлова