В соцсети «Одноклассники» запустили голосование за номинантов премии «Чартова дюжина»
В социальной сети «Одноклассники» было запущено голосование за номинантов премии «Чартова дюжина» 2018. В списке претендентов присутствуют такие исполнители, как Баста и Земфира, а также популярные группы «Би-2» и «Ленинград».
Для голосования в соцсети запущено специальное приложение в котором раз в сутки можно отдать свой голос за группу или исполнителя в каждой из категорий. Также на церемонии будет отдельно введена специальная номинация от «Одноклассников», победитель которой будет определен по количеству прослушиваний.
За любимых исполнителей можно отдать голос до 15 февраля, когда пройдет церемония вручения премии. Отметим, что первый этап голосования уже прошел среди членов Экспертного совета, в состав которого входят музыканты и журналисты.
Для голосования в соцсети запущено специальное приложение в котором раз в сутки можно отдать свой голос за группу или исполнителя в каждой из категорий. Также на церемонии будет отдельно введена специальная номинация от «Одноклассников», победитель которой будет определен по количеству прослушиваний.
За любимых исполнителей можно отдать голос до 15 февраля, когда пройдет церемония вручения премии. Отметим, что первый этап голосования уже прошел среди членов Экспертного совета, в состав которого входят музыканты и журналисты.
Автор: Гундерин Сергей