РКС опубликовал в Сети рассекреченный отчет о миссии СССР на Луне
В 1973 году автоматическая станция «Луна-21» с «Луноходом-2» была посажена на спутник Земли. В рассекреченных РКС сведениях о советской миссии на Луне указывается на имевшиеся проблемы в ходе научного исследования.
Представители холдинга «Российские космические системы» (РКС) разместили в рунете отчёт о миссии СССР на Луну. Согласно исследованиям, состоявшихмся 45 лет назад, как сообщается в рассекреченным документе, в нём изложены нюансы управления луноходом, детально разбираются проблемы, имевшие место при выполнении миссии. Указывается и на способы их решения. Система по дистанционному управлению аппаратом, перемещающегося по Луне, действовала с 16 января до 10 мая 1973 года. Особо отмечено, что большая часть приборов связи была работоспособна при превышении ресурса аппаратом более чем на 70%.
Полученный опыт впоследствии использовали для изучения планет Солнечной системы. В документе детализируется работа комплекса аппаратуры на борту аппарата, включая систему малокадрового телевидения. Сообщается и о наземном комплексе связи «Сатурн МС», он обеспечивал дистанционное управление «Луноходом-2», позволяя получать изображения с поверхности Луны.
Представители холдинга «Российские космические системы» (РКС) разместили в рунете отчёт о миссии СССР на Луну. Согласно исследованиям, состоявшихмся 45 лет назад, как сообщается в рассекреченным документе, в нём изложены нюансы управления луноходом, детально разбираются проблемы, имевшие место при выполнении миссии. Указывается и на способы их решения. Система по дистанционному управлению аппаратом, перемещающегося по Луне, действовала с 16 января до 10 мая 1973 года. Особо отмечено, что большая часть приборов связи была работоспособна при превышении ресурса аппаратом более чем на 70%.
Полученный опыт впоследствии использовали для изучения планет Солнечной системы. В документе детализируется работа комплекса аппаратуры на борту аппарата, включая систему малокадрового телевидения. Сообщается и о наземном комплексе связи «Сатурн МС», он обеспечивал дистанционное управление «Луноходом-2», позволяя получать изображения с поверхности Луны.
Автор: Семен Зайцев