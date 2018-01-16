Актер Антон Макарский восстанавливается после перенесенной на глазах операции
Актер Антон Макарский восстанавливается после операции на глазах, перенесенной 15 января. О состоянии супруга рассказала Викторий Морозова.
«Израильская медицина творит чудеса – вчера прооперировали, а сегодня уже всего прекрасно. Антон застудился и из-за гастролей откладывал лечение воспаления. Мы боялись осложнений, но слава Богу, все прошло без эксцессов. Скорее всего, на следующей неделе вернемся домой», - поделилась Морозова.
Макарский тоже не унывает и рассказывает о лечении в микроблоге Instagram. Под постом с фото, на котором сестра актера Ася рисует на повязке веселый глаз, он написал, что находится в отпуске и не намерен прятать послеоперационные следы под скучной повязкой.
Ранее Макарский извинился перед соседями за дебош.
«Израильская медицина творит чудеса – вчера прооперировали, а сегодня уже всего прекрасно. Антон застудился и из-за гастролей откладывал лечение воспаления. Мы боялись осложнений, но слава Богу, все прошло без эксцессов. Скорее всего, на следующей неделе вернемся домой», - поделилась Морозова.
Макарский тоже не унывает и рассказывает о лечении в микроблоге Instagram. Под постом с фото, на котором сестра актера Ася рисует на повязке веселый глаз, он написал, что находится в отпуске и не намерен прятать послеоперационные следы под скучной повязкой.
Ранее Макарский извинился перед соседями за дебош.
Автор: Джанабилова Татьяна П