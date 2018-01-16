Алла Пугачева в коротком черном платье весело провела время не девичнике
Популярная певица Алла Пугачева весело провела время не девичнике. В коротком черном платье и со стильной укладкой она пришла на вечеринку, организатором которой выступила ее подруга Алина Редель. Фото с мероприятия появились в социальных сетях.
Примадонну и Редель часто видят месте на отдыхе. Именно она и опубликовала несколько фотографий с прошедшей вечеринки «Девичник. Праздник продолжается — второй день Старого Нового года — день судьбы. Всем желаем счастья!» - подписала пост бизнес-леди.
На снимке Пугачева и Редель отдыхают в компании подруг. Вечеринка проходила в подмосковной деревне Аксиньино. На фотографии Примадонна отечественной эстрады запечатлена в коротком черном платье, слегка приспущенном на одно плечо, лосинах и уже традиционных ботильонах. По словам пользователей, певица выглядела просто превосходно.
Нашлись и те фанаты, которые заметили, что на фото Пугачева выглядит довольнее остальных своих подруг. Она прилегла на диван с бокалом шампанского и начала весело смеяться. Фолловеры оценили чувство юмора Примадонны и ее подтянутую фигуру.
Примадонну и Редель часто видят месте на отдыхе. Именно она и опубликовала несколько фотографий с прошедшей вечеринки «Девичник. Праздник продолжается — второй день Старого Нового года — день судьбы. Всем желаем счастья!» - подписала пост бизнес-леди.
На снимке Пугачева и Редель отдыхают в компании подруг. Вечеринка проходила в подмосковной деревне Аксиньино. На фотографии Примадонна отечественной эстрады запечатлена в коротком черном платье, слегка приспущенном на одно плечо, лосинах и уже традиционных ботильонах. По словам пользователей, певица выглядела просто превосходно.
Нашлись и те фанаты, которые заметили, что на фото Пугачева выглядит довольнее остальных своих подруг. Она прилегла на диван с бокалом шампанского и начала весело смеяться. Фолловеры оценили чувство юмора Примадонны и ее подтянутую фигуру.
Автор: Валерия Орлова