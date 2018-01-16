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Миф о влиянии моркови на зрение вошел в ТОП проверенных учеными домашних методов лечения
Ученые проверили множество домашних рецептов лечения для определения их эффективности. Речь идет о поверьях, которые настолько вписались в быт, что стали своего рода мифами сопоставимыми с приметами. Многие искренне считают, что полоскание соленой водой поможет справиться с болью в горле, масло избавит от ожогов на коже, большое количество моркови в рационе улучшит зрение, однако так ли это в действительности?

Миф о влиянии моркови на зрение вошел в ТОП проверенных учеными домашних методов лечения


Некоторые считают, что если поместить оливковое масло в ухо, это поможет облегчить боль или удалить воск. Как отмечает доктор медицины Мартин Скрарр, до проведения оценки состояния этого участка тела не стоит заниматься каким-либо самолечением. В отношении влияния морковки на зрение ситуация более необычна. Этот слух возник во времена Второй мировой, когда британские ВВС разработали новый тип радиолокационной техники, который помог пилотам сбивать немецкие вражеские самолеты ночью. Чтобы сохранить новую технологию в секрете, правительство заявило, что их зрение в темное время суток обеспечивается морковью в рационе. Исследование Калифорнийского университета Беркли при участии Школой общественного здравоохранения показало, что отчасти корнеплод имеет отношение к здоровью глаз, поскольку содержит много бета-каротина, преобразуемого в витамин А.

Полоскание соленой водой, чтобы успокоить больное горло действительно может помочь. Соль поглощает влагу из тканей горла вместе с вирусами. На начальном этапе это хорошая профилактика, однако после возникновения боли волшебного исцеления ждать не стоит. Нередко можно услышать, что отправка в сауну для провоцирования потоотделения может помочь в борьбе против простуды или гриппа, но ученые Королевского австралийского колледжа опровергли этот миф. Некоторые люди уверены, что выпивка перед сном поможет быстрее заснуть. Ученые на это отвечают, что качество сна существенно ухудшится. Как итог утром состояние станет заметно хуже, из-за отсутствия глубокого сна.

Морскую воду считают средством обеззараживания порезов, однако в морях и океанах она не стерильна, поэтому в условиях тропического климата не стоит применять подобных методов во избежание рисков инфицирования. Применение масла к ожогу для облегчения боли на самом деле может ухудшить ситуацию из-за теплоизолирующих свойств жира, тогда как лучше всего использовать прохладную воду для быстрого охлаждения.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 15:54
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