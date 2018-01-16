Японский телеканал ошибочно сообщил о пуске ракеты из Северной Кореи
Японский телеканал NHK ошибочно сообщил о пуске ракеты из Северной Кореи и срочной эвакуации населения. Корреспонденты опубликовали опровержение и извинения на своем официальном сайте.
«Информация об активации системы предупреждения J-Alert, отреагировавшей на запуск баллистической ракеты с территории КНДР распространена нами ошибочно. Мы извиняемся перед народом за допущенную оплошность», - говорится в сообщении.
Ранее похожий инцидент произошел на Гавайях. Оператор мобильной связи ошибочно уведомил население о неизбежном ракетном ударе, вызвав панику.
«Информация об активации системы предупреждения J-Alert, отреагировавшей на запуск баллистической ракеты с территории КНДР распространена нами ошибочно. Мы извиняемся перед народом за допущенную оплошность», - говорится в сообщении.
Ранее похожий инцидент произошел на Гавайях. Оператор мобильной связи ошибочно уведомил население о неизбежном ракетном ударе, вызвав панику.
Автор: Джанабилова Татьяна П