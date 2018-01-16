Lego начнет создание безопасной для детей онлайн-среды Life
Компания Lego объявила о проекте по созданию глобальной системы Life - безопасной онлайн-среды для детей. Производитель игрушек достиг договоренности о совместном сотрудничестве с китайской телекоммуникационной компанией Tencent Games.
Согласно намерений Lego, в перечень совместной работы входит выпуск видеоигр, разработка видеозоны и создание особой платформы Lego Boost, она предназначена для программирования. Джейкоб Краг, управляющий подразделения Lego в КНР, заявил, что китайские дети в основном поддерживают контакты с внешним миром через сетевые технологии. Деловое партнерство обеспечит их безопасным виртуальным продуктом. Речь идёт об удовлетворении детских потребностей в сфере развлечения и играх. Необходимо также активизировать процесс обучения с целью саморазвития малолетних.
Сотрудничеством Lego и Tencent является использование инновационных методов и новых технологий с целью создания безопасной и здоровой онлайн-среды, добавила Анна Гао, вице-глава Tencent Games.
Согласно намерений Lego, в перечень совместной работы входит выпуск видеоигр, разработка видеозоны и создание особой платформы Lego Boost, она предназначена для программирования. Джейкоб Краг, управляющий подразделения Lego в КНР, заявил, что китайские дети в основном поддерживают контакты с внешним миром через сетевые технологии. Деловое партнерство обеспечит их безопасным виртуальным продуктом. Речь идёт об удовлетворении детских потребностей в сфере развлечения и играх. Необходимо также активизировать процесс обучения с целью саморазвития малолетних.
Сотрудничеством Lego и Tencent является использование инновационных методов и новых технологий с целью создания безопасной и здоровой онлайн-среды, добавила Анна Гао, вице-глава Tencent Games.
Автор: Семен Зайцев