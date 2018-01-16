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Анастасия Костенко предстала в образе приличной студентки
Модель из Ростова Анастасия Костенко, которая недавно стала женой футболиста столичного Локомотива Дмитрия Тарасова, предстала в образе приличной студентки. Соответствующим фото знаменитость поделилась в своём профиле в социальной сети Instagram.

Анастасия Костенко предстала в образе приличной студентки


На фото Костенко запечатлена белой блузке, черном галстуке и строгом комбинезоне. Ее образ дополняют собранные назад волосы и стильная сумка. На снимке третья жена Дмитрия Тарасова не смотрит в кадр, а что-то внимательно пишет в блокноте. По геолокации можно понять, что фотография была сделана в Университете дружбы и народов, где получает образование модель.

Поклонники Костенко пришли в восторг от образа девушки. По их словам, такие строгие наряды ей к лицу.

Напомним, что бывший муж теледивы Ольги Бузовой женился в третий раз на модели из Ростова в начале января текущего года. Пара знакома чуть более одного года, но это не помешало футболисту сделать предложение своей возлюбленной. Бракосочетание прошло скромно, на нем присутствовали только самые близкие люди. Имеется информация, что пышное торжество пара устроит в конце января.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:15
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