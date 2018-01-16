Британские СМИ поразились жизни людей в российской деревне Оймякон при -50 градусов
Несколько британских СМИ сообщили о 60-градусных морозах на территории деревни Оймякон в Якутии. Поселение признано одним из наиболее холодных мест во всем мире. Они отпускают шутки о «ледяном приеме» туристов в России, а также предлагают не жаловаться на холод, когда люди живут при температуре 50 градусов ниже нуля.
Daily Mail отмечает, что ресницы местных жителей замерзают по прошествии всего нескольких секунд после выхода на улицу. В числе наиболее распространенных в деревне Оймякона проблем указали замерзание пасты в шариковых ручках, примерзание очков к лицу, а также неработающие аккумуляторы. В последнее время поступали сообщения о температуре на 67 градусов ниже нуля, что на 1 градус уступает рекорду 1933 года.
Британцы отметили аккаунты в Instagram. Внимание привлекли девушка с покрытыми инеем ресницами, отметившая, что в последнее время стало «жарковато» и температура поднялась до -50. СМИ указали на фото китайских туристов, которые купались в незамерзающем источнике, несмотря на то, что местные жители бояться выходить на улицу.
Daily Mail отмечает, что ресницы местных жителей замерзают по прошествии всего нескольких секунд после выхода на улицу. В числе наиболее распространенных в деревне Оймякона проблем указали замерзание пасты в шариковых ручках, примерзание очков к лицу, а также неработающие аккумуляторы. В последнее время поступали сообщения о температуре на 67 градусов ниже нуля, что на 1 градус уступает рекорду 1933 года.
Британцы отметили аккаунты в Instagram. Внимание привлекли девушка с покрытыми инеем ресницами, отметившая, что в последнее время стало «жарковато» и температура поднялась до -50. СМИ указали на фото китайских туристов, которые купались в незамерзающем источнике, несмотря на то, что местные жители бояться выходить на улицу.
Автор: Валерий Антонов