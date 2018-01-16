Лавров признал необходимым создание законодательной базы по защите российских добровольцев из ЧВК
В ходе пресс-конференции по итогам российской дипломатии за 2017 год глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает необходимым создание законодательной базы по защите прав российских граждан, состоящих в частных военных компаниях и находящихся за границей.
«Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены», - говорится на официальном сайте МИД РФ.
Также чиновник сообщил, что подобная практика распространяется со стороны других государств мира. «И в Ираке это происходило, и других странах региона», - отметил Сергей Лавров.
Стоит напомнить, что именно российские добровольцы ЧВК «Вагнера» сыграли решающую роль в уничтожении боевиков-членов террористической организации «Исламское государство»(организация запрещена в РФ). Победа над радикалами является плодом совместной работы бойцов из РФ и правительственных сил Сирии. Ряд экспертов неоднократно отмечал, что опыт россиян оказал положительное влияние на ход антитеррористической операции в САР.
По данным СМИ, ЧВК «Вагнера» принадлежат заслуги в проведении успешных операций по освобождению Алеппо, наступлении на Пальмиру, зачистке акербатского котла от располагавшихся там радикалов. Также в ходе совместной работы с сирийскими вооруженными силами были уничтожены террористы в Дейр-эз-Зоре и форсирована река Евфрат.
Демонстрация высоких боевых и стратегических навыков не могла не привлечь к себе внимание международных экспертов. Специалисты неоднократно отмечали профессионализм добровольцев, а также современное вооружение и экипировку.
На вооружении добровольцев стоит современное вооружение различного типа: различные модернизации АК-74, пулеметы «ПКП», ПЗРК «Игла». Тяжелая техника: БТР-80, танки Т-72, а также автомобильная техника для транспортировки личного состава и боеприпасов.
Можно утверждать, что именно продемонстрированный профессионализм и высокий уровень материального обеспечения позволили добровольцам Вагнера одержать победу над «Исламским государством». На сегодняшний день «вагнеровцы» находятся на территории Сирии, продолжая уничтожать раздельные террористические бандформирования совместно с правительственными силами САР. Очевидно, что российским гражданам нужна поддержка и правовая защита. По этому поводу высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции, выразивший уверенность в необходимости создания соответствующей законодательной базы.
«Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены», - говорится на официальном сайте МИД РФ.
Также чиновник сообщил, что подобная практика распространяется со стороны других государств мира. «И в Ираке это происходило, и других странах региона», - отметил Сергей Лавров.
Стоит напомнить, что именно российские добровольцы ЧВК «Вагнера» сыграли решающую роль в уничтожении боевиков-членов террористической организации «Исламское государство»(организация запрещена в РФ). Победа над радикалами является плодом совместной работы бойцов из РФ и правительственных сил Сирии. Ряд экспертов неоднократно отмечал, что опыт россиян оказал положительное влияние на ход антитеррористической операции в САР.
По данным СМИ, ЧВК «Вагнера» принадлежат заслуги в проведении успешных операций по освобождению Алеппо, наступлении на Пальмиру, зачистке акербатского котла от располагавшихся там радикалов. Также в ходе совместной работы с сирийскими вооруженными силами были уничтожены террористы в Дейр-эз-Зоре и форсирована река Евфрат.
Демонстрация высоких боевых и стратегических навыков не могла не привлечь к себе внимание международных экспертов. Специалисты неоднократно отмечали профессионализм добровольцев, а также современное вооружение и экипировку.
На вооружении добровольцев стоит современное вооружение различного типа: различные модернизации АК-74, пулеметы «ПКП», ПЗРК «Игла». Тяжелая техника: БТР-80, танки Т-72, а также автомобильная техника для транспортировки личного состава и боеприпасов.
Можно утверждать, что именно продемонстрированный профессионализм и высокий уровень материального обеспечения позволили добровольцам Вагнера одержать победу над «Исламским государством». На сегодняшний день «вагнеровцы» находятся на территории Сирии, продолжая уничтожать раздельные террористические бандформирования совместно с правительственными силами САР. Очевидно, что российским гражданам нужна поддержка и правовая защита. По этому поводу высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции, выразивший уверенность в необходимости создания соответствующей законодательной базы.
Автор: Роман