Дженнифер Лопес снялась в новой рекламе джинсов от бренда Guess
Дженнифер Лопес снялась в рекламе джинсов, выпускаемых брендом Guess. Соответствующий пост 48-летняя актриса разместила в микроблоге Instagram.
Лопес продемонстрировала фанатам снимок, на котором она в обтягивающих синих джинсах сидит на стуле, кокетливо оттопырив назад свои ягодицы.
«Я безумна рада предложению Пола Марчиано. Джинсы Guess я ношу с подросткового возраста и обожаю данный бренд. Из-за своих пышных форм я боялась, что не подхожу на роль модели, но съемки прошли гладко», - поделилась Лопес.
Лицом Guess до Лопес была Клаудиа Шифер, Дрю Бэримор, Пэрис Хилтон.
Ранее Лопес показала интимный снимок.
Лопес продемонстрировала фанатам снимок, на котором она в обтягивающих синих джинсах сидит на стуле, кокетливо оттопырив назад свои ягодицы.
«Я безумна рада предложению Пола Марчиано. Джинсы Guess я ношу с подросткового возраста и обожаю данный бренд. Из-за своих пышных форм я боялась, что не подхожу на роль модели, но съемки прошли гладко», - поделилась Лопес.
Лицом Guess до Лопес была Клаудиа Шифер, Дрю Бэримор, Пэрис Хилтон.
Ранее Лопес показала интимный снимок.
Автор: Джанабилова Татьяна П