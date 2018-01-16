В ОАЭ для перевозки мусора заказали электрогрузовики Tesla
Компания Bee’ah, занимающаяся переработкой мусора в ОАЭ, сделала заказ на покупку электрогрузовиков Tesla Semi. Фирма планирует получить 50 автомобилей.
В компании рассчитывают, что большегрузы будут использоваться для сбора и последующей транспортировки мусорных отходов. Партию машин в ОАЭ ожидают к 2020 году.
Электрогрузовик Tesla Semi оборудован 4 электромоторами и способен нести груз до 36 тонн. Для зарядки электромобиля используются специально оборудованные высокоскоростные зарядные станции, а сам грузовик способен на одной зарядке преодолевать расстояние в 800 километров. Стоимость Tesla Semi, в зависимости от комплектации колеблется от 150 до 180 тысяч долларов США. На данный момент крупнейшими заказчиками Tesla Semi являются такие крупные компании, как UPS и Pepsi.
В компании рассчитывают, что большегрузы будут использоваться для сбора и последующей транспортировки мусорных отходов. Партию машин в ОАЭ ожидают к 2020 году.
Электрогрузовик Tesla Semi оборудован 4 электромоторами и способен нести груз до 36 тонн. Для зарядки электромобиля используются специально оборудованные высокоскоростные зарядные станции, а сам грузовик способен на одной зарядке преодолевать расстояние в 800 километров. Стоимость Tesla Semi, в зависимости от комплектации колеблется от 150 до 180 тысяч долларов США. На данный момент крупнейшими заказчиками Tesla Semi являются такие крупные компании, как UPS и Pepsi.
Автор: Гундерин Сергей