В Башкортостане найден мертвым пропавший во время катания на снегоходе мужчина
В Башкортостане найден мертвым пропавший во время катания на снегоходе 34-летний мужчина. Полицейские искали гражданина с 14 января, прочесывая окрестности Кушнаренковского района.
Сообщается, мужчина в компании тестя выехал из деревни Волково на снегоходе «Буран» белого цвета. По дороге они разминулись. Родные и оперативные службы больше суток потратили на поиски, наткнувшись на замерзшего человека в лесу 15 января, поздно вечером.
«Новости сегодня плохие. Во время движения в сторону Первушино у пропавшего кончилось топливо. Он шел пешком, но замерз. Тело нашли по оставленным следам. Приносим соболезнования родным!» - написали друзья погибшего в соцсетях.
Сообщается, мужчина в компании тестя выехал из деревни Волково на снегоходе «Буран» белого цвета. По дороге они разминулись. Родные и оперативные службы больше суток потратили на поиски, наткнувшись на замерзшего человека в лесу 15 января, поздно вечером.
«Новости сегодня плохие. Во время движения в сторону Первушино у пропавшего кончилось топливо. Он шел пешком, но замерз. Тело нашли по оставленным следам. Приносим соболезнования родным!» - написали друзья погибшего в соцсетях.
Автор: Джанабилова Татьяна П