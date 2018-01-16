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Ольга Серябкина удивила фанатов складками жира на боках
На странице солистки группы SREBRO в Instagram Ольги Серябкиной появилось новое фото в сдельном купальнике белого цвета. Поклонники рассмотрели на теле певицы складки жира на боках. За это они раскритиковали располневшую знаменитость.

Ольга Серябкина удивила фанатов складками жира на боках


Серябкина является активным пользователем социальных сетей и постоянно радует своих поклонников сексуальными фотографиями. В последнее время фолловеры начали замечать некоторые несовершенства в ее фигуре. Так, на одном из последних снимков трудно не увидеть складки жира, присутствующие на боках солистки группы SEREBRO.

Однако нашлись и те, кто продолжил восхищаться внешностью своего кумира, считая, что ее нисколько не портит пара лишних килограммов. Что же касается хейтеров, то они не стали пропускать этот факт мимо глаз. По мнению ряда пользователей, публичные люди должны следить за своей внешностью, в том числе и фигурой, не носить одежду, которая подчеркивает их недостатки.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:30
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