Поклонники удивились БДСМ-наряду Валерии в новом клипе
Поклонники приняли платье Валерии, в котором она снималась для клипа на композицию «С такими, как ты», за БДСМ-наряд. В свои 49 лет певица продолжает экспериментировать со стилями, однако не все из пользователей готовы поддержать отдельные пробы.
Невзирая на критику со стороны поклонников, Валерия продолжила эксперименты. В своем новом ролике она надела черное платье с корсетом и полупрозрачным подолом. Образ дополнили сапоги и бретели, принятые некоторыми за ошейник. Визажист сделал акцент на губах, а парикмахер собрал волосы в высокий хвост.
Некоторые посчитали новый образ достаточно удачным. Пользователи отметили, что певица выглядит сексуально и достаточно чувственно. Супруг певицы добавил, что песню воспринял на свой счет, поскольку с такими как он «о других не мечтают».
Невзирая на критику со стороны поклонников, Валерия продолжила эксперименты. В своем новом ролике она надела черное платье с корсетом и полупрозрачным подолом. Образ дополнили сапоги и бретели, принятые некоторыми за ошейник. Визажист сделал акцент на губах, а парикмахер собрал волосы в высокий хвост.
Некоторые посчитали новый образ достаточно удачным. Пользователи отметили, что певица выглядит сексуально и достаточно чувственно. Супруг певицы добавил, что песню воспринял на свой счет, поскольку с такими как он «о других не мечтают».
Автор: Валерий Антонов