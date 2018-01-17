Подписчикам не понравились мусорные баки Ким Кардашьян
Светская львица Ким Кардашьян всегда окружена роскошью и дорогими брендами. Но в этот раз поклонники не простили ей дорогих мусорных баков с логотипом Louis Vuitton.
В одном из своих постов в Instagram американская звезда Ким Кардашьян похвасталась своими мусорными баками от модного бренда Louis Vuitton. Но многие подписчики негативно высказались в комментариях. Одни утверждали, что эти мусорные баки дороже некоторых людей. Другие жаловались, что их гардероб дешевле, чем у её помойных корзин.
Многие поддержали комментарий от девушки, которая напомнила, что по всему миру есть дети, которые страдают от голода, а у Ким Кардашьян стоят дизайнерские мусорные баки.
В одном из своих постов в Instagram американская звезда Ким Кардашьян похвасталась своими мусорными баками от модного бренда Louis Vuitton. Но многие подписчики негативно высказались в комментариях. Одни утверждали, что эти мусорные баки дороже некоторых людей. Другие жаловались, что их гардероб дешевле, чем у её помойных корзин.
Многие поддержали комментарий от девушки, которая напомнила, что по всему миру есть дети, которые страдают от голода, а у Ким Кардашьян стоят дизайнерские мусорные баки.
Автор: Страхова Дарья