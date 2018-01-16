Росконтроль: Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Росконтроль изучил состав шести куриных полуфабрикатов различных ценовых категорий, проверялось соответствие продуктов требованиям безопасности. Во всех образцах выявлены нарушения по микробиологическим показателям.
Для экспертизы представители Росконтроля отобрали охлажденные бёдра цыплят-бройлеров. Отмечено, что уровень микробной обсемененности превышал допустимые нормы. По мнению специалистов, это указывает на несоблюдение санитарных правил, включая срок и режим хранения полуфабрикатов. В двух исследованных образцах обнаружены опасные микроорганизмы: сальмонеллы и листерии. В четырёх из шести образцов брендов были выявлены признаки сомнительной свежести мяса, причём два образца были инъецированы соляными растворами, это делается для увеличения массы товара. Ещё в двух случаях обнаружены антимикробные препараты. Продукция трёх марок содержала следы «подморозки».
В Росконтроле подчеркнули, что покупатели могут сами определить степень свежести покупаемого продукта. Необходимо надавить на мясо пальцем, при этом образовавшаяся в мышце ямка должна быстро выровняться, это указывает на свежий полуфабрикат.
Для экспертизы представители Росконтроля отобрали охлажденные бёдра цыплят-бройлеров. Отмечено, что уровень микробной обсемененности превышал допустимые нормы. По мнению специалистов, это указывает на несоблюдение санитарных правил, включая срок и режим хранения полуфабрикатов. В двух исследованных образцах обнаружены опасные микроорганизмы: сальмонеллы и листерии. В четырёх из шести образцов брендов были выявлены признаки сомнительной свежести мяса, причём два образца были инъецированы соляными растворами, это делается для увеличения массы товара. Ещё в двух случаях обнаружены антимикробные препараты. Продукция трёх марок содержала следы «подморозки».
В Росконтроле подчеркнули, что покупатели могут сами определить степень свежести покупаемого продукта. Необходимо надавить на мясо пальцем, при этом образовавшаяся в мышце ямка должна быстро выровняться, это указывает на свежий полуфабрикат.
Автор: Семен Зайцев