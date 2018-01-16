В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой помощи
В Санкт-Петербурге мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии, совершил нападение на фельдшера скорой помощи. Работники СКР инициировали проверку по факту инцидента.
Как отмечается в сообщении пресс-центра Главного управления СКР по городу Санкт-Петербургу, нападение было совершено ночью на 14 января. Мужчина 29 лет на проспекте Испытателей ударил работника «скорой» в плечо.
Отмечается, что в это время женщина предоставляла медпомощь его знакомой, получившей до этого травму головы. По результатам проверки будет утверждено процессуальное решение, сообщили работники СКР.
Как отмечается в сообщении пресс-центра Главного управления СКР по городу Санкт-Петербургу, нападение было совершено ночью на 14 января. Мужчина 29 лет на проспекте Испытателей ударил работника «скорой» в плечо.
Отмечается, что в это время женщина предоставляла медпомощь его знакомой, получившей до этого травму головы. По результатам проверки будет утверждено процессуальное решение, сообщили работники СКР.
Автор: Валерий Антонов