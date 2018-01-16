В Москве на 17 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве на среду, 17 января, из-за ухудшающейся погоды в очередной раз за зиму объявлен «желтый» уровень опасности. Причиной для введения особого режима стал прогноз синоптиков по усилению ветра. Сведения предоставлены столичным Гидрометцентром.
Согласно прогнозу, завтра днем ожидается незначительный снег и усиливающийся до 17 м/сек. ветер. Похолодание не ожидается – до минус шести градусов.
Синоптики ввели режим ЧС в Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях.
Согласно прогнозу, завтра днем ожидается незначительный снег и усиливающийся до 17 м/сек. ветер. Похолодание не ожидается – до минус шести градусов.
Синоптики ввели режим ЧС в Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях.
Автор: Джанабилова Татьяна П