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Василий Уткин Тайно сыграл свадьбу с моделью
Известный футбольный комментатор Василий Уткин дал откровенное интервью о личной жизни. Оказывается, в 1997 году он тайно женился на модели. Брак молодых людей продлился всего 1,5 года.

Василий Уткин Тайно сыграл свадьбу с моделью


По словам Уткина, он встретил свою избранницу в общей компании, а через какое-то время у них завязались близкие отношения. Отмечается, что у девушки не было российского паспорта, поскольку являлась дочерью военного и родилась не на территории РФ. В какой-то момент Уткин решил сделать возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. Свадьба молодых людей прошла очень скромно, вместе пара жила урывками, у молодоженов не было ни квартиры, ни других материальных благ. Спустя 1,5 года брачный союз распался, но бывшие супруги остались в приятельских отношениях.

Рассказал Уткин и о своей карьере. По словам спортивного комментатора, он никогда не будет работать на ТВ. Уткин доволен своим гонораром, сейчас диктор зарабатывает намного больше, чем на «Матч ТВ». Сообщается, что часть заработной платы комментатор отдает за кредит, который оформил дом несколько лет назад.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:55
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