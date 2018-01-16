Телеведущая Лариса Вербицкая поразила своей прекрасной формой
Известная российская актриса и телеведущая Лариса Вербицкая поразила поклонников прекрасной формой. Недавно знаменитость отпраздновала 58-летие.
Поклонники отметили, что Лариса Вербицкая пребывает в прекрасной физической форме и выглядит моложе лет на 20. Телеведущая с удовольствием демонстрирует достоинства своей фигуры в соцсетях собирая восторженные отзывы. Сейчас Вербицкая проводит каникулы в своей любимой для путешествий стране – Испании, откуда и публикует большую часть снимков.
Лариса Вербицкая не скрывает секретов молодости и с удовольствием делится ими со всеми желающими. Основными правилами женщины являются умеренное питание и спорт. Особое внимание привлекает увлечение актрисы скандинавской ходьбой.
Поклонники отметили, что Лариса Вербицкая пребывает в прекрасной физической форме и выглядит моложе лет на 20. Телеведущая с удовольствием демонстрирует достоинства своей фигуры в соцсетях собирая восторженные отзывы. Сейчас Вербицкая проводит каникулы в своей любимой для путешествий стране – Испании, откуда и публикует большую часть снимков.
Лариса Вербицкая не скрывает секретов молодости и с удовольствием делится ими со всеми желающими. Основными правилами женщины являются умеренное питание и спорт. Особое внимание привлекает увлечение актрисы скандинавской ходьбой.
Автор: Гундерин Сергей