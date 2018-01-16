В Воронежской области парень из-за крестика выдавил глаз собутыльнику и лег спать
14 января в Воронежской области 19-летний парень из-за крестика выдавил глаз 30-летнему собутыльнику и лег спать. Инцидент, произошедший в селе Александровка, прокомментировали сотрудники МВД.
Сообщается, в процессе распития спиртных напитков парень разозлился на взрослого собутыльника и, набросившись на него, стал руками выдавливать ему глаза. Один зрачок сильно поврежден, второй – вытек. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову соседей, госпитализировала пострадавшего в медучреждение в столице региона.
Нападавший оставил оппонента без помощи и ушел к себе домой спать. Полицейские провели задержание. Заведено уголовное дело, идет следствие. В случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому может грозить до восьми лет тюрьмы.
Ранее в Воронежской области муж лег спать после убийства жены.
Сообщается, в процессе распития спиртных напитков парень разозлился на взрослого собутыльника и, набросившись на него, стал руками выдавливать ему глаза. Один зрачок сильно поврежден, второй – вытек. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову соседей, госпитализировала пострадавшего в медучреждение в столице региона.
Нападавший оставил оппонента без помощи и ушел к себе домой спать. Полицейские провели задержание. Заведено уголовное дело, идет следствие. В случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому может грозить до восьми лет тюрьмы.
Ранее в Воронежской области муж лег спать после убийства жены.
Автор: Джанабилова Татьяна П