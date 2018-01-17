Google случайно продемонстрировал «секретный самолет США»
Google случайно продемонстрировал «секретный самолет США». Так считает американский блогер, принявший объект на сделанных интернет-гигантом картах за новейший борт ВВС. При этом его не удивило расположение якобы секретной разработки у похожего на супермаркет строения в штате Флорида.
В соответствии со словами блогера, это аэродром, принадлежащий компании Pratt&Whitney. Последняя представляет собой одно из предприятий, ориентированных на создание авиадвигателей.
Объект при виде сверху оказался частично похож на самолет SR-72, создаваемый Lockheed Martin. В соответствии с неподтвержденными сведениями, эта модель представляет собой разработку на основе борта-шпиона SR-71, применявшегося США в период 1966-1998 гг.
В соответствии со словами блогера, это аэродром, принадлежащий компании Pratt&Whitney. Последняя представляет собой одно из предприятий, ориентированных на создание авиадвигателей.
Объект при виде сверху оказался частично похож на самолет SR-72, создаваемый Lockheed Martin. В соответствии с неподтвержденными сведениями, эта модель представляет собой разработку на основе борта-шпиона SR-71, применявшегося США в период 1966-1998 гг.
Автор: Валерий Антонов