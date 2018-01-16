В Госдуму внесли проект законно по определению должником варианты погашения кредита
В Госдуму РФ внесли проект закона, определяющего право выбора платежа при погашении должником кредита. Указано на семейное, личное, домашнее или другое использование средств, не связанное с предпринимательством.
В тексте проекта закона указывается на право выбора ежемесячного платежа (дифференцированного или аннуитетного). Проект разработан в думской фракции «Единая Россия», его текст опубликован в базе нижней палаты парламента РФ. В пояснительной записке указано, что целью нового законопроекта является необходимость предоставить заемщику права самому оценить отрицательные и положительные стороны. Предлагается два способа погашения долга, речь идёт и об уровне ответственности при выборе должником варианта погашения кредита.
Аннуитетные платежи предусматривают одинаковые по сумме ежемесячные взносы (включая начисленные проценты и основной долг). По дифференцированным платежам выплата осуществляется равными долями, включая проценты, их начисляют на основной остаток долга.
В тексте проекта закона указывается на право выбора ежемесячного платежа (дифференцированного или аннуитетного). Проект разработан в думской фракции «Единая Россия», его текст опубликован в базе нижней палаты парламента РФ. В пояснительной записке указано, что целью нового законопроекта является необходимость предоставить заемщику права самому оценить отрицательные и положительные стороны. Предлагается два способа погашения долга, речь идёт и об уровне ответственности при выборе должником варианта погашения кредита.
Аннуитетные платежи предусматривают одинаковые по сумме ежемесячные взносы (включая начисленные проценты и основной долг). По дифференцированным платежам выплата осуществляется равными долями, включая проценты, их начисляют на основной остаток долга.
Автор: Семен Зайцев