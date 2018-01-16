Количество авто на платных дорогах «Автодора» в 2017 году выросло на 30%
Количество автомобилей на платных дорогах «Автодора» по итогам прошлого года показало рост на 30%. Суммарно свыше 91 млн транспортных средств воспользовались соответствующими линиями движения.
«В 2017 году 91 млн автомобилей использовал платные участки “Автодора”. Это больше показателя предыдущего календарного периода на 21 млн», - отмечается в сообщении пресс-центра компании.
Подчеркивается, что в среднем ежесуточная активность на платных линиях движения увеличилась в годовом пересчете на 80 тысяч единиц. Каждый год при помощи автомагистралей компании в 2017 году прошли свыше 286 тысячи транспортных средств. Интенсивность движения стала выше не только за счет функционирующих участков, но и после ввода дополнительных трасс.
Все соответствующие дороги отличаются наличием технической категории, предусматривающей скорость передвижения на уровне 150 км/ч, несколько полос для транспорта, а также развязки на различных уровнях, современное освещение, использование эффективных конструкций наряду с применением инновационных материалов при сооружении дорожной одежды. Аварийность за прошлый год упала на более чем 12%. С 15 января 2018-го по всем платным участкам компании стал функционировать единый транспондер, который позволяет проводить оплату услуг вне зависимости от оператора, реализовавшего разрешение на проезд.
«В 2017 году 91 млн автомобилей использовал платные участки “Автодора”. Это больше показателя предыдущего календарного периода на 21 млн», - отмечается в сообщении пресс-центра компании.
Подчеркивается, что в среднем ежесуточная активность на платных линиях движения увеличилась в годовом пересчете на 80 тысяч единиц. Каждый год при помощи автомагистралей компании в 2017 году прошли свыше 286 тысячи транспортных средств. Интенсивность движения стала выше не только за счет функционирующих участков, но и после ввода дополнительных трасс.
Все соответствующие дороги отличаются наличием технической категории, предусматривающей скорость передвижения на уровне 150 км/ч, несколько полос для транспорта, а также развязки на различных уровнях, современное освещение, использование эффективных конструкций наряду с применением инновационных материалов при сооружении дорожной одежды. Аварийность за прошлый год упала на более чем 12%. С 15 января 2018-го по всем платным участкам компании стал функционировать единый транспондер, который позволяет проводить оплату услуг вне зависимости от оператора, реализовавшего разрешение на проезд.
Автор: Валерий Антонов