Петербургский завод Hyundai отправил за рубеж более 1000 KIA Rio
Свыше 1000 автомобилей KIA Rio, которые были произведены на территории РФ в прошлом году, отправились на экспорт в страны ближнего зарубежья. По словам «АВТОСТАТа», на заводе южно-корейской компании в Санкт-Петербурге стартовала сборка машинокомплектов для создания последующих моделей в Казахстане.
В 2017 году с конвейера профильного предприятия, функционирующего в Северной столице, сошли 102 тысячи KIA Rio. Отмечается, что показатель выше предыдущего на 6%. В июле прошлого года на территории РФ стартовало производство седана KIA Rio новой генерации, а в октябре началась сборка кросс-хэтча KIA Rio X-Line. Что касается уровня локализации мощностей, то он составил 47%.
Завод в Санкт-Петербурге осуществляет работу максимально эффективно – 5 дней в неделю в трёхсменном ритме. Штат автопредприятия насчитывает 2200 сотрудников.
По итогам прошедшего года модели KIA Rio впервые удалось стать абсолютным лидером продаж на авторынке РФ. Так, дилеры реализовали почти 97 тысяч автомобилей, а это на 10,3% больше прошлогоднего результата.
В 2017 году с конвейера профильного предприятия, функционирующего в Северной столице, сошли 102 тысячи KIA Rio. Отмечается, что показатель выше предыдущего на 6%. В июле прошлого года на территории РФ стартовало производство седана KIA Rio новой генерации, а в октябре началась сборка кросс-хэтча KIA Rio X-Line. Что касается уровня локализации мощностей, то он составил 47%.
Завод в Санкт-Петербурге осуществляет работу максимально эффективно – 5 дней в неделю в трёхсменном ритме. Штат автопредприятия насчитывает 2200 сотрудников.
По итогам прошедшего года модели KIA Rio впервые удалось стать абсолютным лидером продаж на авторынке РФ. Так, дилеры реализовали почти 97 тысяч автомобилей, а это на 10,3% больше прошлогоднего результата.
Автор: Валерия Орлова