Студия Square Enix анонсировала новое издание Final Fantasy XV
Студия Square Enix анонсировала новое дополненное издание Final Fantasy XV. Выход Royal Edition для игровых консолей планируется одновременно с ПК-версией.
Выход версии для ПК планируется на 6 марта 2018 года. Одновременно с ней выйдут релизы для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Приобрести игру также будет возможно в популярных игровых сервисах Steam, Origin и Windows Store.
Основными фишками релиза должны стать: режим от первого лица, улучшенная и дополненная экипировка, новые уровневые боссы и несколько новых локаций. Отметим, что стационарная версия будет отличаться от консольной наличием редактора карт.
Несмотря на неоднозначную критику первой версии игры, вышедшей в 2016 году на игровых консолях, новому изданию, по мнению игровых экспертов, вполне по силам завоевать популярность среди геймеров.
Выход версии для ПК планируется на 6 марта 2018 года. Одновременно с ней выйдут релизы для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Приобрести игру также будет возможно в популярных игровых сервисах Steam, Origin и Windows Store.
Основными фишками релиза должны стать: режим от первого лица, улучшенная и дополненная экипировка, новые уровневые боссы и несколько новых локаций. Отметим, что стационарная версия будет отличаться от консольной наличием редактора карт.
Несмотря на неоднозначную критику первой версии игры, вышедшей в 2016 году на игровых консолях, новому изданию, по мнению игровых экспертов, вполне по силам завоевать популярность среди геймеров.
Автор: Гундерин Сергей