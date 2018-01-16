Анастасия Волочкова слилась с деревом на Мальдивах
Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась фотографией с Мальдив. На изображении она стала одним целым с деревом. В ответ звезда, как всегда, получила много отзывов, как хороших, так и негативных.
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram очередное фото со своего отпуска на Мальдивских островах. На фото балерина слилась с деревом, выделял её разве что яркий купальный костюм. В подписи к фотографии прима призналась, что очень любит эти острова.
Комментарии традиционно разделились. Часть подписчиков раскритиковала Анастасию, в частности предположила, что она стала чересчур накаченной, а преданные фанаты защищали эпатажную звезду и советовали не зацикливаться на словах завистников.
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram очередное фото со своего отпуска на Мальдивских островах. На фото балерина слилась с деревом, выделял её разве что яркий купальный костюм. В подписи к фотографии прима призналась, что очень любит эти острова.
Комментарии традиционно разделились. Часть подписчиков раскритиковала Анастасию, в частности предположила, что она стала чересчур накаченной, а преданные фанаты защищали эпатажную звезду и советовали не зацикливаться на словах завистников.
Автор: Страхова Дарья